Produire sa propre bière est à la portée de tous: un atelier de microbrasserie à Habay

Il y a quelques centaines d’années, chaque village de Belgique avait sa propre brasserie, voire plusieurs. Beaucoup de villages ont encore des noms de rue révélant leur passé lié à la bière : rue des houblonnières, rue des brasseurs ou encore rue de la malterie.

Ce savoir, accaparé par de grands groupes industriels, refait peu à peu surface. L’association Nature Attitude qui propose de redécouvrir les savoir-faire oubliés accueillera David Louis et Thomas Gerard, pico-brasseurs et amoureux de ce breuvage unique 15 janvier 2023. Ils vous proposent de réaliser vous-même une bière en alternants des moments d’explications théoriques et d’exercices pratiques. Ensemble, vous réaliserez un brassin de 30l d’une bière authentique composée d’ingrédients locaux et bio.