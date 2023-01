Violent accident frontal à l’entrée d’Aubel: une personne est décédée sur place

Plusieurs personnes étaient incarcérées, annonçaient les pompiers au début de leur intervention. L’accident s’est produit au niveau de l’entreprise Bonten et bloque la RN648.

Un violent accident de la route est survenu ce dimanche après-midi rue de Battice à l’entrée d’Aubel, non loin de l’entreprise de construction Bonten. Les pompiers de la zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau (VHP) sont allés sur place vers 15 heures pour porter secours aux victimes.

On se doutait que l’accident était dramatique et ça a été confirmé vers 16 h 45. Selon le commandant des pompiers de la zone VHP, l’accident a fait une victime décédée sur place et un blessé grave, pris en charge par l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne qui a atterri sur place vers 16 h 10.

Deux voitures se sont percutées de façon frontale. Selon nos informations, le conducteur d’une voiture venant d’Aubel aurait perdu le contrôle et percuté l’autre voiture qui venait de Froidthier. La personne décédée, une dame, était apparemment la conductrice de ce deuxième véhicule.