Drame familial à Vaudignies: près de 1.000 personnes ont marché en hommage à Sara, Emmy et Marty

Jeudi dernier, des centaines de personnes avaient assisté aux funérailles de Sara et ses deux enfants du côté de Lombise (Lens). Ce dimanche, l’heure était à nouveau au recueillement, mais dans le village de Vaudignies cette fois. C’est ici que Sara avait élu domicile, il y a quelques semaines à peine, début décembre, rue de Quiévremont. C’est ici aussi qu’Emmy et Marty, les deux enfants qu’elle a eu avec David Perremans, profitaient de la vie à la campagne quand ils n’étaient pas chez leur papa.

Des Vaudigniens derrière la famille des victimes

Peu avant 14h, ils étaient déjà très nombreux, un bon millier selon la police présente pour encadrer la marche. Le départ était donné au niveau du carrefour des rues Robert Flament, de Ladeuze et de Quièvremont, mieux connu comme étant le lieu-dit Chapelle Loquet. Parmi la foule, des Chiévrois bien sût mais également beaucoup d’habitants de la commune de Lens et d’enfants qui fréquentaient la même école qu’Emmy et Marty. «