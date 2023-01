Un Noël solidaire pour les jeunes socialistes en province de Luxembourg

La première ASBL récolte elle-même des jouets notamment pour les enfants de bénéficiaires de plusieurs CPAS et d’associations sociales actives au sein de l’arrondissement de Marche, comme les Restos du Cœur, Li Mohon et le Village d’enfants SOS Chantevent de Bande.

L’ensemble de la récolte a été distribué pour Noël à deux ASBL en province de Luxembourg : Entraide à Marche-en-Famenne et La Capucine à Libin.

La deuxième accueille et héberge quant à elle 17 enfants et jeunes, de 0 à 17 ans, ayant connu des difficultés familiales et personnelles.