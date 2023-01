N1 | Taquin après le succès de la RAAL face à Rupel Boom:«Le championnat est encore très long»

La RAAL est venue à bout de Rupel Boom, ce samedi (4-1). Mais ce sont les Anversois qui ont trouvé le chemin des filets les premiers, alors que les Loups venaient pourtant de se créer plusieurs occasions. « Si j’ai douté à ce moment-là ? Non, mais disons qu’on n’était pas dans une zone de confort », souriait Fred Taquin après la partie. « L’important, c’était de revenir au score rapidement, ce qui a été fait (NDLR : via Azevedo trois minutes plus tard). Et on a eu le bon goût de faire 2-1 tout de suite après et donc de rentrer à la mi-temps avec un avantage et le vent dans le dos. Car ce paramètre était très compliqué à gérer. D’ailleurs on a pu se rendre compte dans les cinq premières minutes qu’on avait un peu de mal à sortir proprement, de par leur pressing. »

Pressing haut de Boom

Mais la logique a ensuite été respectée tant dans le jeu que dans le résultat. « Après, on a pris le match en main. On s’est de nouveau créé des opportunités. Et on ne les a pas mises et c’est pour ça que le 0-1 nous a d’abord mis dans l’inconfort. Il tombe en plus sur deux pertes de balle successives et on n’est pas réactif non plus sur le deuxième ballon. »

Cela n’a donc finalement pas eu de grosses conséquences puisque les Loups sont parvenus à ensuite asseoir assez nettement leur supériorité. « Parmi les équipes qui, comme Boom, viennent nous presser haut comme ça, rares sont celles qui tiennent 90 minutes, et même plus de 20-25 minutes. Nous, on est capable de le faire très longtemps. »

Belle opération

Et d’évoquer la belle opération réalisée en haut de tableau, avec la défaite du Patro mais aussi les partages de Tessenderlo, Heist et les Francs Borains. « Tout ça est très positif. Mais un championnat, c’est long. Nous, on a mangé notre pain noir. On verra si le Patro va en manger un peu aussi et il faudra en profiter. On est encore bien situé, à trois points du leader alors qu’on vient de boucler le premier tour de N1. »

Le coach ne veut cependant pas parler de titre à la mi-championnat. « Ce qu’on vise ? Le top 3. On verra ce que l’avenir nous réserve mais là, il reste encore 19 matches. Et le prochain, c’est justement le Patro. Ce n’est pas ce match qui va déterminer le championnat mais il sera important. Se neutraliser, ce serait déjà une très, très bonne chose. Mais on ira pour gagner comme d’habitude. »