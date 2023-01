Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fin août, nous apprenions que la société Sedab Invest avait introduit une demande de permis afin de construire un nouveau lotissement de 28 logements sur un terrain de 9.610m² entre la rue Hubert Collinet et la chaussée de Tongres à Amay.

L’objectif de ce promoteur était de transformer une fermette et ses deux granges en trois maisons ainsi que la construction de deux blocs de six appartements et de 13 maisons. Le projet s’accompagnait aussi d’une création de voirie interne à deux voies de circulation.

Avis défavorable du Collège

Un projet qui n’était pas vu d’un bon œil par de nombreux citoyens. Lors de l’enquête publique, 79 réclamations et remarques ont été émises. « On ressent que le quartier du Colruyt est en plein essor, surtout grâce au magasin, mais à un moment, cela coince », lance Didier Lacroix, échevin de l’urbanisme.