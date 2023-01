Enes découvre un gros incendie en pleine nuit à Hensies et réveille tout le voisinage pour le mettre à l’abri: «J’étais au bon endroit, au bon moment»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’expression être au bon endroit, au bon moment, a pris tout son sens pour Enes. Vendredi soir, le jeune homme de 26 ans rentre plus tôt du travail. Il voit des étincelles et de la fumée depuis l’avenue de l’Europe. Une grange était en feu, rue de Chièvres. « Je finis habituellement à 2h du matin. Par chance, j’ai terminé plus tôt. Je vois des étincelles, de la fumée, alors je vais voir ce qu’il se passe. Heureusement, je suis arrivé à temps. »