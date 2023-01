Corpo Centre Mons Borinage: voici les résumés de rencontres de ce samedi en D1, D2 et D3

DIVISION 1

SP BAUDOUR-EVH 0-3 (arrêt 31e)

Malgré la trêve de 3 semaines, la situation reste très problématique pour le SP Baudour qui une fois de plus s’est aligné avec 7 joueurs ! EVH a très vite pris les devants pour mener à la marque 0-3. À la 31e minute de jeu, Baudour écopait d’un blessé et par manque de combattants, l’arbitre arrêta le match. EVH s’est donc imposé sur la marque du forfait 0-5.

DREAM TEAM-JURBISE/A 5-0

Après des premiers échanges très équilibrés, Dream prenait l’ascendant et déflorait la marque à la 30e minute de jeu par Messina. Dans la foulée, 4 minutes plus tard, Baudelet doublait la mise : 2-0. En seconde mi-temps, Jurbise restait inexistant et permettait à Dream de s’envoler définitivement par Lambert, encore Messina et Stalport sur penalty : 5-0. Le match vu par le président du Dream Team, Ludovic Stalport : « Nous avons fait un très bon match. La victoire est amplement méritée même si elle est lourde dans les chiffres. Dream débute bien l’année et fait un pas de plus vers l’objectif maintien »

CORPO RHODIENS-SPARTAC 3-1

Pour la reprise, les Rhodiens recevaient la lanterne rouge. Il a fallu attendre la fin de la première joute pour voir les Rhodiens faire la différence par Julien Drugmand et Alessandro Capodici : 2-0. Le Spartac revenait en seconde période avec de bonnes intentions et réduisait méritoirement l’écart sur coup franc : 2-1. La fin de la partie restait à l’avantage des Rhodiens qui fixaient par Mathieu Noël les chiffres à 3-1. Perdant un homme sur blessure, le Spartac terminait le match à 10…

DYNAMO-TURATI 1-3

D’entrée de jeu, les hommes de Jérôme Dubie s’octroyaient 3 occasions franches et une transversale sans voir le ballon franchir la ligne. Une fois l’orage passé, Turati, à la 21e minute de jeu, faisait sauter le verrou : 0-1. À la 51e minute, les visiteurs doublaient la mise : 0-2. Dynamo continuait à se battre et à la 69e minute, il réduisait l’écart par un centre dévié. Le dernier mot revenait cependant à Turati qui sur un contre à la 73e minute fixait le marquoir à 1-3. L’homme du match : le gardien de Turati qui a tout arrêté sur sa ligne.

DIVISION 2

FC O’MALLEY’S-HONNELLES 1-3

En première mi-temps, malgré quelques belles actions offensives dans chaque camp, les deux équipes se sont neutralisées. C’est finalement dans les dix dernières minutes de jeu que tout s’est joué ! Honnelles faisait coup sur coup 0-2, Deghislage réduisait l’écart pour O’Malleys et alors que celui-ci tentait d’arracher l’égalisation, Honnelles, sur un contre, fixait l’ardoise à 1-3.

AJAX EUGIES-HAININ/B 3-1

Excellente reprise pour les Ajacides qui grâce à cette 9e victoire reprennent la tête de la D2. À la 10e minute de jeu, sur penalty, Buet portait ses couleurs aux commandes (1-0) mais aussi vite, Hainin revenait au score. Les locaux ne lâchaient cependant rien et faisaient par Plumat 2-1 peu avant de retrouver le vestiaire. Ensuite, toute la seconde mi-temps restait indécise mais à la 62e minute, Buet tuait le match : 3-1. « Nous prenons les 3 points mais Hainin/B nous a fait souffrir, il ne mérite vraiment pas la place de lanterne rouge, il devrait réaliser une belle remontada lors du deuxième tour » expliquait le correspondant qualifié Salvatore Pistone.

STREPY-ECAUSSINNES 3-0

Tout en dominant, les Strépynois ont dû attendre la 32e minute de jeu pour faire feu par Capron : 1-0. En seconde période, les locaux ont un peu plus d’espaces à leur disposition et ils peuvent creuser l’écart par Bernar et Buono : 3-0. « C’est une victoire importante » commentait Bernar Valentin, le président du FC Strépynois : « Nous avons dominé toute la rencontre et, ce 8e succès, nous permet de revenir dans le Top 3 derrière l’Ajax Eugies et Holcim, c’est de bon augure pour le début du second tour, à nous de continuer dans la même voie… »

DIVISION 3

UZZA CALCIO-AMICAL TEAM 5-2

Pour son premier match de 2023, le leader n’a pas tremblé face au TC Amical. Uzza Calcio a pris toutes les initiatives et menait déjà 2-0 au repos. La seconde mi-temps a été la copie conforme de la première (3-0, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2). Succès logique grâce aux buts des Errerra Flavio, Tardivo Alessandro (2) et D’Urbano (2).

GALACTIC UNITED-MILANELLO 2-3

Galactic United prenait la première mi-temps à son actif et à la 21e minute de jeu, Sokolow inscrivait logiquement le premier but de la partie : 1-0. Malgré plusieurs belles combinaisons d’un côté comme de l’autre, le marquoir n’évoluait plus jusqu’au repos. À la 41e minute, Milanello recollait au score (0-1) mais Icham remettait aussi vite les couleurs locales devant : 2-1. Ensuite, on assistait à une fin de match assez agitée, Milanello égalisait sur penalty, et, Vincent Wattiez, le gardien du Galactic arrêtait héroïquement un second penalty pour Milanello. À la 67e minute, sur coup franc, les visiteurs mettaient fin au suspense : 2-3. Le nul aurait été plus équitable.

Christian Dewit