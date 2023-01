«La nouvelle frappe notre commune comme une bombe»: la fête du Nouvel An tourne à la catastrophe ce week-end, un jeune homme de 24 ans est mort

La bourgmestre Ann Schrijvers a commenté l’incident. « La nouvelle frappe notre commune comme une bombe. Le jeune homme était régulièrement présent à De Kaller et y avait également de nombreux amis. Des fêtards ont tenté de le réanimer avant l’arrivée des secours et j’ai entendu dire par la police qu’ils avaient fait du très bon travail. Cela me touche que les habitants de Zutendale présents aient si bien pris leur responsabilité et soient immédiatement venus à la rescousse. Mais cela reste une nouvelle extrêmement tragique, toute la municipalité compatit », déclare-t-elle à nos confrères flamands.