Prolongation du nucléaire: l’accord entre le gouvernement et Engie arrive enfin!

Le président du MR a vendu la mèche, dimanche matin, lors de l’étape carolo des vœux de nouvel an du parti, au Bois du Cazier à Marcinelle : un accord était proche, voire imminent, entre le gouvernement fédéral et le groupe énergétique français Engie sur la prolongation pour 10 ans de la durée de vie des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge. À quelques centimètres « Nous sommes à quelques centimètres d’un accord avec Engie pour la prolongation de deux réacteurs », a-t-il affirmé, évoquant un délai de quelques heures pour la conclusion de cet accord que l’on attend depuis le 31 décembre, échéance avancée initialement par le Premier ministre : pour le gouvernement, c’est Alexander De Croo (Open VLD) qui mène ces négociations importantes, voire cruciales, avec la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen).

Le 31 décembre, les protagonistes, Engie et le gouvernement donc, avaient publié un communiqué annonçant l’extension des discussions. Il y en avait encore pour quelques jours et il valait mieux rater l’échéance initiale de deux ou trois jours si cela pouvait amener un bon accord.

Que l'on négocie encore quelques jours (le communiqué insistait sur les mots « aboutir rapidement ») n'était en effet pas un drame en soi. Il ne fallait, certes, plus perdre de temps, mais si le dossier était bouclé en janvier, qui plus est dans la première partie du premier mois de 2023, cela ne provoquerait aucune catastrophe dans la réalisation technique et le fait de relancer Tihange 3 et Doel 4 à la fin de 2026.

Les ministres sont prêts Deux ou trois jours… On en est à huit, voire neuf aujourd'hui. Ce qui a permis au président du MR d'ironiser : « Il est grand temps. La date limite était le 31 décembre, aujourd'hui nous sommes le 39 décembre ». Avant de rappeler l'apport de son parti à ce dossier : « L'accord qui pointe son nez, c'est le fruit de notre travail ». Le fait que l'on touche enfin l'accord du doigt était confirmé à plusieurs sources dimanche après-midi… Même si d'évidence elles avaient une interprétation parfois sensiblement différente de « l'imminence de cet accord ». On nous a parlé d'une réunion entre les cabinets concernés qui était en cours et laisserait, en cas d'issue favorable la place à un « kern » (le Conseil des ministres restreints qui réunit le Premier ministre et le vice-Premier de chaque partenaire de majorité), peut-être dimanche soir encore. Il se disait aussi qu'Engie, société cotée en bourse, espérait communiquer avant l'ouverture de la bourse ce lundi matin. Il faut reconnaître que ces négociations sont tout sauf évidentes. Plusieurs questions doivent être tranchées, comme la date de redémarrage des deux réacteurs, la répartition des coûts de cette prolongation et, surtout, le calcul de la facture finale du démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs.