Corruption au Parlement européen: Eva Kaili a pu embrasser sa fille et a joué plus de deux heures avec elle

Une 2e rencontre prévue

D’après Me Dimitrakopoulos, « mère et fille ont joué ensemble pendant environ 2h20 ». Il décrit aussi l’ambiance : « La salle était très agréable et on n’avait pas l’impression d’être dans une prison. » On voit sur les images diffusées par Star News que la pièce dédiée à la rencontre ressemble effectivement davantage à une salle de classe qu’à une pièce de prison.