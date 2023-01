Limiter les allocations de chômage dans le temps: «Irréaliste sous cette législature», dit Alexander De Croo

Le dernier jour de 2022, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, nous disait qu’il n’y aurait pas de réforme fiscale sans réforme des pensions et du marché du travail. Il plaide, entre autres, pour limiter les allocations de chômage dans le temps. Dans sa première interview de 2023, au journal flamand « De Zondag », le Premier ministre a indiqué qu’il voulait aller plus loin dans la réforme du marché du travail (« J’aurais aimé être plus en avance, mais je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que nous ne faisons rien ») et des pensions, deux objectifs pour 2023.

« Je connais les limites » « Je suis personnellement favorable à limiter les allocations de chômage dans le temps, mais je ne vais pas lancer de ballons irréalistes », indique Alexander De Croo (Open VLD). « Je connais les limites de mes partenaires gouvernementaux et je veux les respecter. Ce ne sera donc pas le cas pour cette législature. »

Lire aussi «La Flandre peut elle-même prendre des mesures pour limiter les allocations de chômage», déclare Alexander De Croo À propos des pensions : « La majorité prend sa retraite entre 60 et 63 ans. Si on peut encourager ces personnes à travailler un ou deux ans de plus, on pourra maîtriser le coût du vieillissement (…) Si Paul Magnette était vraiment en colère au sujet de la proposition que j’ai mise sur la table, il m’aurait appelé. Mais je ne l’ai pas entendu (…) Qu’il y ait des différences d’opinion entre partis, c’est l’essence de la politique. Mais ne perdons pas de vue l’autre essence, qui consiste à s’asseoir à la table et à conclure des accords. C’est ce que les citoyens attendent de nous. »

Le deal avec Engie L’objectif de ce début d’année reste un accord avec Engie sur la prolongation de deux réacteurs, même s’il n’en dit pas grand-chose pour respecter la confidentialité des négociations : « Le plus important défi est le coût et l’approvisionnement en énergie. D’où l’importance de l’accord avec Engie. Le plafonnement européen du prix du gaz (180 €/MWh, NdlR), qui vient de la Belgique, est une avancée importante ; l’une des raisons pour lesquelles les prix baissent aujourd’hui. Nous envoyons un signal aux spéculateurs : nous ne nous laisserons pas faire. L’étape suivante est la réforme structurelle de la facture énergétique. C’est pour ce printemps. »