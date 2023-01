Anderlecht – Union: réduits à dix, les Mauves ouvrent le score grâce à Favio Silva (direct, 1-0)

Le Sporting d’Anderlecht accueille l’Union dans le derby bruxellois ce dimanche soir au Lotto Park. Les Jaune et Bleu ont remporté les cinq duels entre les deux équipes depuis leur retour en première division, les quatre joués l’an passé et la manche aller cette saison. Les Unionistes voudront poursuivre cette série afin de confirmer leur suprématie dans la capitale depuis deux ans et, surtout, conforter leur place dans le top 4 en vue d’une deuxième participation aux Champions playoffs.

Seulement onzièmes du classement avec 23 points, les Mauve et Blanc auront l’objectif de confirmer les bonnes impressions laissées par les premières sorties depuis la prise de fonction de Brian Riemer. Avec un succès, Anderlecht reviendrait aux portes du top-8, qui donne accès aux Europe playoffs.

Les compositions :

Anderlecht: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye, Diawara, Ashimeru, Verschaeren, Refaelov, Amuzu, Silva

Union: Moris, Van der Heyden, Burgess, Kandouss, Adingra, El Azzouzi, Amani, Nieuwkoop, Lynen, Boniface, Vanzeir

Le direct commenté :