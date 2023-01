Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On s’affaire pour les derniers fignolages mais la salle du syndicat des ouvriers du Peigné, à l’ombre de l’hôtel de ville de Verviers, place du Marché, est quasi fin prête pour accueillir ses premiers spectateurs, dans le cadre d’une programmation publique. Ce sera le concert de Bérode, programmé par le Centre culturel, ce vendredi 13 janvier.

Ce sera la concrétisation d’une fabuleuse et longue aventure pour les frères Joseph et Christophe Mourad. Elle dure depuis plus de cinq ans, quand ils ont acheté ces locaux. Mais il a fallu d’abord décider qu’en faire, puis élaborer pas à pas un dossier de restauration respectant l’esprit des lieux, tout en l’adaptant à sa mission culturelle.