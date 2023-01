La fin de vacances en Espagne vire au chaos pour près de 200 touristes belges: leur avion a un problème technique, ils restent bloqués… pendant 48 heures!

« Ça fait 48h qu’on nous balance. On n’a pas eu d’informations de TUI. On a juste été relogés, heureusement », indique Louise auprès de nos confrères de RTL-Info. Malheureusement pour elle, la pièce défaillante de l’appareil ne pouvait arriver de Belgique que le samedi matin. Mais encore une fois, tout ne s’est pas passé comme prévu.

Ils devaient rentrer à Liège il y a deux jours. Pourtant, 180 touristes belges sont restés bloqués 48h à Tenerifie et ont seulement décollé ce dimanche matin. La raison ? Un problème technique sur l’avion TUI qu’ils devaient prendre.

En effet, hier, la pièce a bel et bien été remplacée, mais des tests ont pris plus de temps que prévu. « Les pilotes et les stewards ont excédé les heures de travail qu’ils peuvent effectuer dans une journée », explique Pieter Demeyere, porte-parole du Tour-opérateur.