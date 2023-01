Basket - Coupe provinciale dames | Sprimont décroche sa place en demies dans la douleur! (VIDEOS)

Dimanche, dans les installations de Sprimont, le ticket pour le dernier carré de cette coupe provinciale se jouaient entre deux équipes de P1. D’un côté, les locales de Jean-Roch Bonhomme, en tête de leur classement, de l’autre, les Ougréennes de David Schreck dans une excellente dynamique avant la trêve de Noël. Et le public s’était déplacé en masse pour cette rencontre qui s’avérait passionnante de bout en bout.

de videos

Un duel ultra défensif avec deux équipes brouillonnes et un peu tendues qui ne décollaient pas. Par Zanella (6 des 10 premiers points), les Sprimontoises trouvaient l’impulsion pour prendre le commandement (11-8). Avec une Paquot connectant, les visiteuses allaient entrer offensivement dans le match dès le début du 2e quart, mais les 10 points de Theunissen laissaient les locales au commandement au moment de regagner les vestiaires : 28-24.

Lire aussi Basket - Coupe Provinciale | La P2 de Cointe donne la leçon à «United» et rejoint le dernier carré!

On sentait les équipes se libérant progressivement et, dans le 3e quart, les deux paniers d’Hermesse permettaient d’approcher les 10 points d’avance pour les Carrières. Pas de quoi faire paniquer une Herzé et allaient qui poussaient une terrible accélération. N’encaissant plus, le Haut-Pré prenait le commandement de la situation pour filer à 38-44 en dominant le jeu.

de videos

Ayant plié, les Sprimontoises allaient trouver les ressources pour réagir. Avec le duo Zanella – Theunissen plantant 42 des 61 unités les locales reprenaient le contrôle du money-time, la bombe sur le buzzer de XX ne changeant pas l’issue de cette rencontre passionnante : 61-60 score final.

Dans les autres rencontres, la P1 de Spa s’est imposée contre la P2 de Herve-Battice. Elle sera opposée à la P1 d’Aubel, facile gagnante de Waremme au tour précédent. Pour connaître la 4e équipe qualifiée, il faudra attendre ce 11 janvier, avec le duel entre les P2 du Croatia Oupeye et de Saint-Louis.

Didier Delmal