Menace sur le prix de vos consultations chez le médecin: «Personne n’a intérêt à casser la baraque»

Une réunion entre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et l’association belge des syndicats médicaux, l’Absym, doit avoir lieu ce lundi soir. Et ça risque de chauffer. Car du côté syndical, on est furieux : « Le ministre casse toute la mécanique des accords médico-mutualistes en prenant des décisions unilatérales », fulmine le Dr Jacques de Tœuf, président honoraire de l’Absym.

Fin de l’année dernière, Frank Vandenbroucke a en effet fait passer une loi qui impose aux médecins, qu’ils soient conventionnés ou non, de respecter les prix des consultations fixés dans l’accord pour les patients bénéficiaires de l’intervention majorée.