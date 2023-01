Une bonbonne de gaz prend feu dans une habitation de Bressoux: l’occupante a le bon réflexe et jette la bonbonne par la fenêtre!

Bon réflexe, pour une dame de Bressoux qui, ce dimanche, a probablement sauvé sa vie et sa maison. Elle avait placé une bonbonne de gaz dans un petit chauffage d’appoint. Ce dernier étant assez ancien, la bonbonne a commencé à prendre feu. Ni une, ni deux, la dame s’est emparée de la bonbonne, a ouvert sa fenêtre et a jeté le contenant dehors.

Une fois au sol, ce dernier a explosé, endommageant la façade du rez de chaussée et brisant plusieurs vitres. A l’intérieur de l’habitation, l’explosion aurait évidemment fait bien plus de dégâts. Il ne reste d’ailleurs plus que la tête de la bonbonne.