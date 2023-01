Le hêtre remarquable de Dieupart, à Aywaille, abattu: «Une obligation»

Début janvier, le grand hêtre qui trônait fièrement à côté de l’église de Dieupart, à Aywaille, a été abattu. La disparition de cet arbre a entraîné chez certains une vague de protestations, à un point tel que la commune a publié récemment un message pour justifier cette décision.

Comme d’autres, le hêtre a en effet été victime de la vague de chaleur qui s’est abattue sur la région durant l’été. On se souvient en effet du drame qui avait été de justesse à Liège, où une énorme branche s’était fracassée sur un stand durant le salon Retrouvailles qui se tenait dans le parc de la Boverie. Depuis lors, un peu partout, des experts se penchent sur les arbres à risques. Et doivent de plus en plus conclure à la nécessité de prendre des mesures de précaution, parfois drastiques. Et c’est manifestement ce qui s’est déroulé à Aywaille.