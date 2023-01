Une «Brocanterie» moderne, avec site internet et e-shop, va ouvrir à Spa

« Ce commerce nous permettra de vendre ce qu’on déniche lors de brocantes ou lorsqu’on vide des maisons, mais on fera aussi des achats sur place. Si les gens ont une collection de cartes postales, un beau vase, etc., ils pourront venir nous le vendre », explique Jonathan Pietrons, qui s’occupe de ce commerce avec sa compagne Cindy Collinet.

Sa cible, ce sont surtout des objets vintage et art déco, de la belle horlogerie… Il est tombé dedans enfant, quand il accompagnait à l’âge de 8-9 ans son grand-père et sa maman le dimanche matin faire des brocantes.

« J’ai été vite mis dedans et j’ai appris à reconnaître la valeur des choses. Ça m’a toujours passionné donc j’ai décidé de me lancer dedans. »

Marre d’avoir un patron

Alors qu’il était cariste, il saute le pas il y a deux ans et demi et se lance comme brocanteur indépendant. « J’en ai eu marre de travailler pour un patron et d’avoir juste le temps d’aller sur les brocantes pour moi le dimanche. J’ai donc décidé d’en faire mon métier… et je ne l’ai jamais regretté. »

Il a plusieurs clients fixes, des notaires ou avocats qui doivent faire vider des maisons. Ou des personnes vidant un immeuble de famille qui veulent valoriser son contenu. Pour le moment, il s’occupe ainsi d’une vingtaine de maisons par an.

Une plus-value de 1.200 € !

Et tous les week-ends, il parcourt les brocantes dans l’espoir de dénicher la perle rare. Qu’il a déjà trouvée… Comme ce bracelet en or qu’il a acheté pour une vingtaine d’euros et qui était en réalité signé par Cartier. Il l’a revendu aux alentours de 1.200-1.300 € ! « J’ai déjà retrouvé des pièces en or en vidant des maisons… » C’est le plaisir de la chasse au trésor.

Le futur commerce. - D.R.

La brocante a désormais pignon sur rue, bien aidée en cela par des émissions télévisées comme « Affaire conclue ». Jonathan a donc décidé d’en faire un commerce « comme les autres » avec site internet, e-shop, etc.

La famille se passionne pour les antiquités. - J.P.

« On veut vraiment être vu et connu au maximum. Et qu’on puisse nous contacter de façon traditionnelle avec site internet… Ça permet d’avoir une visibilité un peu partout, depuis que j’ai le site j’ai même des gens des Pays-Bas ou d’Allemagne qui me sonnent pour vider des maisons ou pour voir si tel objet a de la valeur. Mais il me manquait encore un lieu pour vendre. »

Le commerce ouvrira début mars : les travaux sont finis mais il faut encore que les pompiers donnent leur feu vert.

Jonathan a choisi de s’installer à Spa parce qu’il y habite et parce qu’il n’y a pas encore beaucoup de concurrence là-bas. « Et il y avait déjà un brocanteur dans la rue des Écomines il y a 20-30 ans. »

On pourra y trouver des objets anciens pour tous les budgets, de 10 à 500 €. De l’art déco, des objets vintage, de beaux bijoux et vinyles… Et aussi quelques petits meubles.

Il lancera également en même temps son e-shop. Parce que déjà à l’heure actuelle, il vend beaucoup en ligne et surtout en Espagne, en Italie et en France. Chaque semaine, il fait déjà une vingtaine d’envois.