La collaboration, le maître-mot des vœux de Brunehaut

Pierre Wacquier a passé en revue les projets concrétisés en 2021-2022. « Le kiosque dans le parc, la maison de village de Wez et celle de Velvain, les importants travaux de la rue des Quatre Martyrs et de la rue Auminois qui sécurisent l’artère principale du village de Laplaigne ou encore les aménagements de Guignies comme l’agoraspace ». Trois axes primordiaux sont indispensables à l’avenir de la commune, selon le maïeur : la transition, la collaboration et la gestion des ressources humaines. « Tout d’abord, Brunehaut est en transition et la transition sera le fil rouge de chacun de nos projets, de nos actions : notre mobilité qui se veut douce, notre consommation que nous voulons durable, nous améliorons la gestion de nos déchets, le tri. Depuis ce 1er janvier, nous appliquons le zéro plastique et la sensibilisation de nos enfants, dans les écoles et de notre population sera intensifiée. Mais la transition, c’est aussi s’adapter à la conjoncture, aux circonstances, avec une vision à plus long terme, pour l’intérêt général. Et demain, les travaux d’égouttage de la rue du Sin débuteront. Demain, nous construirons cette maison multiservices. Notre pôle « service public » sera, je l’espère, complètement opérationnel en 2023. Il comprendra la poste, avec un distributeur de billets, les services de l’administration communale et du CPAS. Nous réaliserons également l’extension du Brunehall. Enfin, niveau sécurité routière, un radar-tronçon sera prochainement installé le long de la N507 à Bléharies ».

Un combat : les éoliennes Pierre Wacquier a souligné l'importance de la collaboration, maître-mot de la réussite. « Demain, il faudra tenir compte de la dénatalité. Même si la population augmente, le nombre de naissances a fortement baissé. Il est donc de notre devoir de gestionnaire de favoriser, de faire aboutir les projets de logements comme le Marais d'Espain ou le quartier durable d'Hollain. Et notre enseignement devra redoubler d'efforts pour rester attractif. Je compte donc sur la cohésion entre les équipes et la collaboration interne pour relever ce défi ».

Il a eu un mot sur un des combats menés par la commune : l’opposition au projet éolien. « Vous le savez, un projet éolien menace nos villages, notre commune, son environnement, sa ruralité mais surtout le cadre de vie de nos citoyens. Même si les énergies renouvelables sont indispensables, le profit ne doit pas ignorer le bien-être et écraser notre richesse environnementale et le travail réalisé au coeur de notre parc naturel. Une des plus précieuses collaborations, dans cet enjeu régional, c’est celle des responsables politiques des communes voisines et transfrontalières. Cette opposition au projet et ce soutien seront déterminants pour l’issue de ce dossier ».