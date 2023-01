Concours d’affiches pour les carnavals de Mont-Ste-Aldegonde, Morlanwlez et Carnières: le public, invité à désigner son coup de cœur jusqu’au 13 janvier

Les habitants de Mont-Saint-Aldegonde, Morlanwelz et Carnières sont chauds pour leurs carnavals. Pour preuve : l’engouement rencontré lors de la seconde édition du concours d’affiches pour les carnavals respectifs de l’entité. Rappelons que la première a eu lieu en 2020 et avait fédéré 30 projets.

Cette fois, ce sont quelque 37 affiches qui sont accrochées aux cimaises du Prieuré de Montaigu alias « La Maison du Temps qui passe ». Le vernissage a eu lieu ce vendredi en présence de nombreux sympathisants. L’exposition est désormais visible tous les jours de 10h à midi et de 14h à 16h et ce jusqu’à ce vendredi.

Jusqu’au 13 janvier, le public est invité à venir voter pour son affiche coup de cœur. Vendredi, un jury analysera également attentivement les 37 projets. Les trois gagnants, un par localité, gagneront un prix de 500 euros dont la moitié en bon d’achats à dépenser dans les commerces locaux.

François Devillers, échevin PS des fêtes mais aussi de l’économie locale y tenait. Avec le bourgmestre Christian Moureau, il est d’ailleurs à l’initiative du premier guide des commerçants de Morlanwelz.

Le vernissage de l’exposition s’est déroulé ce vendredi en présence de nombreux sympathisants. François Devillers en a profité pour rappeler que d’ici quelques semaines, trois bâches géantes inspirées de ces affiches orneront les édifices publics des trois localités de l’entité. « Une manière personnalisée et artistique de faire la promotion de nos carnavals ».

Lors du vernissage. - DR

Deux des œuvres géantes sont déjà connues. Pour le Feureu de Morlanwelz, il s’agit de l’affiche dite « Hougardy », célèbre depuis plus de 40 ans et qui ornera l’hôtel de ville de Morlanwelz. Pour Mont-Sainte-Aldegonde (premier des trois carnavals et qui voit sortir les premiers gilles de l’année lors du Dimanche-Gras), il s’agira de la reproduction en grand de l’affiche gagnante du concours 2020 qui sera installée sur l’ancienne maison communale du village.