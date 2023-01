D3A | Manage donne une leçon de réalisme à Tamines: «On ne retiendra que les trois points»»

Manage 1 JS Tamines 0 Le but : 43e Dauby. Manage : Vanhecke 6, Mathieu 5, Oztürk 6, Thibaut 6, Debauque 5, Dauby 6 (68e Sebaihi 6), Paquot 5 (78e Furia NC), Papassarantis 6 (68e Scohy 5,5), Depril 5,5, Diotallevi 5, Laurent 5 (60e Cuche 5,5). JS Tamines : Venturini 6, Becquevort 5, Leemans 5, Boukamir 6, Piret 5 (76e Mariano NC), Charlier 5,5, Gahouchi 6, Kabeya 5 (71e Lamort NC), Mwemwe 5, Martinelli 5, Bulfon 5. Cartes jaunes : Papassarantis, Becquevort, Gahouchi, Leemans, Furia, Scohy. Arbitre : M. Magas.

Mieux entrés dans la partie, les Taminois menaient la vie dure aux Manageois, en s’octroyant trois belles possibilités d’ouvrir le score. D’abord via une tête de Boukamir à la suite d’un corner, puis sur une reprise de Gahouchi sur Vanhecke, et surtout lorsque Martinelli, esseulé, plaçait sur le côté du piquet. Comme souvent dans ces cas-là, la première occasion de l’adversaire fait mouche, et c’est ce qu’il s’est passé quand Dauby, lancé en profondeur, se jouait du jeune Venturini qui suppléait Aromatario blessé à un genou, et donnait l’avantage aux siens qui allait s’avérer être le seul but du match. La JS était à deux doigts de l’égalisation (53e), mais Martinelli loupait une nouvelle fois l’occasion, seul face à Vanhecke.

« Tamines méritait mieux »

Au fur et à mesure, les visiteurs s’énervaient et perdaient le fil du match, tandis que Manage se procurait quelques situations de faire le break, en vain. « On va retenir juste les trois points et cette volonté de garder le zéro derrière. Il nous a manqué beaucoup de vivacité et de justesse dans l’animation de jeu. Nous n’avons pas réussi à développer quoi que ce soit, c’est Tamines qui avait la possession et qui savait le mieux se reconvertir. Notre adversaire aurait certainement mérité mieux que ce résultat. Ce genre de match doit nous permettre de remettre l’église au milieu du village et de pouvoir se rendre compte qu’on n’a pas été bon », soulignait Michel Errico.

« Une bonne leçon »

Dans l’autre camp, Tibor Balog regrettait à juste titre le manque de réalisme de son équipe : « Si on ne marque pas, c’est difficile de gagner un match. Je tiens à féliciter Manage qui a mérité son succès, surtout au niveau de la gestion de match. On a pris les mauvaises décisions offensivement et défensivement, car on était trop nerveux dans les moments difficiles, et on a perdu le contrôle au fil du temps. On a fait une erreur et cela s’est payé cash. C’est une bonne leçon, mais si on continue comme ça, on va avoir des gros soucis en fin de saison. Depuis que je suis à la tête du groupe, on se crée beaucoup d’occasions, mais on en rate pas mal aussi. Pourtant, on travaille beaucoup à l’entraînement pour y remédier. »