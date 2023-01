Des cheminots de Welkenraedt se jettent dans la mer du nord pour le plongeon du Nouvel an

« Depuis 2017, c’est devenu une tradition ! C’est une manière de tisser des liens et de les renforcer avec nos collègues d’Ostende avec lesquels on travaille régulièrement sur la ligne Eupen-Ostende », se réjouit Christophe César, en charge de l’organisation pour les participants welkenreadtois.

Environ 150 personnes ont plongé dans la mer du nord à Bredene ce samedi, à l’occasion du traditionnel plongeon du Nouvel an. Parmi eux, une quinzaine de cheminots en uniforme, dont certains du dépôt de Welkenraedt.

Malgré une météo relativement clémente et une température de l’eau plus chaude que les autres années, ils n’étaient très nombreux à faire le grand plongeon en ce début 2023. À peine 150, soit la moitié du nombre maximal de participants.

Alors qu’ils ont plutôt une image rébarbative et de contrôle, c’est une manière de se montrer aux voyageurs sous un autre jour. « Moyennant quelques règles à respecter, la direction de la SNCB est d’accord que l’on porte notre costume pour cet événement. Les retombées sont positives donc c’est un plus pour l’image de l’entreprise », poursuit Christophe César.

On y va pour le grand plongeon. - LVK

« Dès l’échauffement, ça a fait beaucoup rire de nous voir en costume. Certains spectateurs nous ont d’ailleurs demandé des photos de groupe. Le DJ qui anime l’événement commence à nous connaître aussi ! Quand il nous voit débarquer en tenue, il nous annonce comme si on était des stars », plaisante Christophe César.

Les cheminots représentaient environ 10 % des courageux, avec environ 15 nageurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas passés inaperçus.

« C’est dommage. On a beaucoup de mal à motiver les jeunes aussi bien nous que les collègues ostendais. On constate une certaine frilosité des jeunes arrivés qui sont, visiblement, moins demandeurs de liens. Personnellement je pense qu’on a tout à y gagner et qu’il faut perpétuer cette tradition ».