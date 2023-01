P2B | Défaite «frustrante» pour Houdeng face au leader, Neufvilles (PHOTOS et VIDÉOS)

Houdeng 0 Neufvilles 2 Les buts : 40e Dupont, 90e+5 Maillet. Houdeng : Ramsdock, Attardo, Dridi, Emel, Cleonis (78e Ngaha), Mascolino, Buscemi, Filice (65e Kabamba), Dillis, Scaletta, De Weert. Neufvilles : Lauro, Puche (55e Di Piazza, 80e Hautier), Bricq, Berton, Draguet, Erny, Vendy, Dupont (72e Leemans), Descamps, Paillot, Maillet. Cartes jaunes : Descamps, Berton, Paillot, Erny, Maillet, Kabamba. Arbitre : M. Ben Ahmed.

Giovanni De Frenza avait un goût amer au moment de revenir sur la rencontre de ce dimanche face à Neufvilles, perdue par les siens (0-2). « Ce n’est pas l’équipe la plus forte ou qui a produit le plus beau jeu qui a gagné. Comme au match aller ! », pestait le coach des Spirous. « On donne le premier but à notre adversaire juste avant la pause. Mes deux défenseurs se font des politesses sur un dégagement adverse et personne ne prend le ballon, un joueur neufvillois en profitant pour aller marquer. »

Pour le coach local, ce but est tombé contre le cours du jeu et les siens ne sont jamais parvenus à renverser la tendance, butant sur une équipe visiteuse roublarde selon lui. « Les Neufvillois ont peut-être eu trois actions sur tout le match mais ce qui m’a énervé, c’est le jeu qu’ils prônent. Étant responsable de l’école des jeunes, j’ai vu dans leur chef tout ce que je demande de ne pas voir, à savoir jouer à huit ou neuf derrière avec un seul attaquant et tout balancer devant. On aurait peut-être fait un meilleur résultat si j’avais aligné notre P3. »

« Très frustrant »

Houdeng semblait cependant revenir au score vers la 70e mais le but a été invalidé. « On obtient un coup franc et c’est un joueur adverse qui est à la retombée du ballon et marque contre son propre camp. L’arbitre a alors sifflé hors-jeu. Même en face, personne n’a compris cette décision. » Le but du break allait tomber dans les arrêts jeu, Maillet scellant le score à 0-2. « On encaisse de nouveau sur un long ballon. Et c’est un joueur qui était sorti pour se faire soigner et est entré sans en recevoir l’autorisation qui a mis l’assist. Je ne veux pas blâmer l’arbitre, qui ne peut pas tout voir, mais je n’ai pas compris. Bref, c’est une défaite très frustrante. »

De son côté, Neufvilles pouvait savourer cette nouvelle victoire qui permet de conserver la tête en ce début d’année. « Comme à l’aller, ça a été super-compliqué », reconnaissait le T1 visiteur, Stéphane Monnier. « Notre adversaire a eu la possession de balle, et ça devait même être du 75/25 en deuxième mi-temps. Mais on a bien défendu en bloc. Houdeng n’a pas vraiment été dangereux devant notre but. Notre but avant la pause lui a fait mal. Et la domination locale était assez stérile. Houdeng proposait un beau jeu mais n’y arrivait pas dans les 30 derniers mètres. De notre côté, on met notre adversaire à huit points et on fait donc la belle opération avec Naast et Jemappes puisque Pâturages a aussi perdu des points. »