Stéphane Bréda commente l’arbitrage d’Anderlecht-Union: «La carte rouge de N’Diaye est sévère...»

Sur Eleven, Benjamin Deceuninck et Nordin Jbari la jugent inappropriée. Notre consultant Stéphane Bréda est du même avis : « M. Van Driessche siffle la faute et son juge de touche signale un hors-jeu. Le VAR, où se trouve M. Vergoote, ne peut en fait intervenir que s’il estime qu’il y a carte rouge car il ne peut pas se manifester simplement pour un hors-jeu, s’il considère que la rouge ne s’impose pas. C’est ce qu’il signale à M. Van Driessche qui, sachant alors qu’il n’y a pas hors-jeu, va voir les images et sort la rouge. Ce qui signifie que, pour lui, il y a annulation d’une occasion franche de but. Là, il faut préciser plusieurs choses. Tout d’abord, on ne peut juger cette éventuelle occasion que sur le joueur sur qui la faute est commise, et pas en imaginant qu’il va passer le ballon à Boniface, qui est devant Vertonghen. Sinon, une faute commise sur un joueur qui déborde collé à la ligne et peut centrer vers un équipier seul au point de penalty sera punie d’une carte rouge, ce qui ne serait évidemment pas correct. M. Vandriessche a donc dû estimer que Lazare allait tirer, avec une bonne chance de marquer. Je ne le rejoins pas car d’une part Lazare est décalé, et d’autre part Vertonghen peut encore revenir et le contrer. Donc, pour moi, la carte rouge est sévère. Pas scandaleuse mais j’aurais donné jaune… »