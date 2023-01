S’il a arraché, dans le temps additionnel et grâce à la bienveillance de Robert Bauer, un point vécu comme une délivrance par tout Sclessin, le Standard a surtout affiché, vendredi face à Saint-Trond, ses limites actuelles. Lesquelles se résument à un chiffre qui donne le tournis : en 95 minutes de jeu, l’équipe liégeoise n’a cadré qu’un tir, sur six expédiés vers le but de Daniel Schmidt, pour… aucun lors de la dernière sortie de l’année 2022 à Gand. « Il nous manque cet esprit de tueur dans le rectangle », reconnaît Ronny Deila qui, sur ce plan-là, n’a pas encore trouvé la formule pour permettre à son équipe d’afficher plus de présence offensive et de se créer plus d’occasions. D’être moins statique, lente et prévisible également.