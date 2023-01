Buteurs, réactions, analyse: voici tous les résumés de la 18e journée de P2B!

SC Jodoigne – RCS Nivellois 0-2

Les buts : 24e Azaizaoui, 75e Salenbien csc.

Carte rouge : 89e Amrani (2 CJ).

Le match vu par Cédric Musette, coach de Nivelles : « Hallelujah, cette victoire est amplement méritée. On avait lancé le compte à rebours pour enfin obtenir une victoire. Ça fait du bien. Le groupe a été performant. Il n’y a pas d’individualités à sortir du lot. Il y a eu un déclic par rapport à certaines choses. J’ai mis les joueurs face à leurs responsabilités en mettant en avant la fierté et l’amour propre au-delà du club, mais aussi pour les joueurs eux-mêmes. Maintenant on a gagné un match mais on est encore loin de se sauver. Il faut marteler qu’on est encore nulle part avec toujours 9 points de retard. »

Lasne-Ohain B – Chastre 4-0

Les buts : 39e Vandeplas csc, 61e Tonneau, 89e Meert, 90e+1 David.

Le match vu par Gilles Stéphany, T1 de Lasne-Ohain B : « C’est une victoire logique. Nous avons fait un match très complet. L’envie et la mentalité ont fait la différence. Nous avions envie de gagner et Chastre était moins bon que d’habitude. Les gars ont fait un super match. C’est bien pour reprendre après la trêve hivernale. Cela va mettre tous les joueurs en confiance. »

Le match vu par Hassan Riani, T1 de Chastre : « C’était un très mauvais match. Nous n’avons rien produit, gagné aucun duel. L’envie n’était pas là. Nous n’avons fait que des mauvais choix. Certains joueurs étaient encore en vacances visiblement. Lasne a mérité sa victoire. »

Wavre-Limal – Stéphanois 2-1

Les buts : 14e Basile (0-1), 33e et 50e De Bluts (2-1).

Carte rouge : 90e De Bluts.

Le match vu par Thierry Wilmes, délégué de Wavre-Limal : « C’était un match très équilibré. La victoire était très importante dans ce match à 6 points, surtout après la défaite de Jodoigne samedi soir. Nous faisons la bonne opération du week-end. Nous avons eu le match en main en seconde période. Je pense que cette victoire va faire du bien à tout le monde. »

Le match vu par Renald Pansaerts, T1 de Stéphanois : « Nous avons fait un bon match. Wavre-Limal n’était pas plus fort que nous. Nous avons manqué de justesse devant le but. Nous étions un peu moins précis qu’eux, dans les passes. Sur le match, c’est dommage de ne rien prendre. C’était un match à 6 points. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, ils avaient envie de gagner ce match mais cela ne fut pas le cas, c’est dommage. »

ES Brainoise – La Hulpe 1-2

Les buts : 20e/pen. Khamouss (1-0), 77e Pilotte (1-1), 83e Lecaille (1-2).

Le match vu par Michaël Ghion, T1 de l’ES Brainoise : « 1 point n’aurait pas été volé sur l’ensemble du match. Nous menons 1-0 sur un penalty mais honnêtement, aucune équipe ne méritait de mener à la mi-temps. En deuxième mi-temps, La Hulpe a montré une énorme envie de revenir, mais sans être très dangereux pour autant. La différence s’est faite quand nous prenons le premier but. Cela nous fait mal mentalement. Nous avons pris un coup sur la tête à ce moment-là. »

Le match vu par Stéphane Vandorpe, T1 de La Hulpe : « C’était un match assez difficile sur un terrain très lourd. Je pense que notre victoire est méritée, même si nous n’avons pas joué notre meilleur match. Nous rentrons menés à la pause mais après nous avons changé de système pour être plus offensifs. Braine a essayé de jouer mais ils n’ont pas hérité de beaucoup d’occasions. C’est une victoire très importante. »

Brainois B – Saintoise 1-3

Les buts : 27e Es-Sadiki (0-1), 38e Asaidi (0-2), 51e Dos Reis Da Costa (1-2), 76e Es-Sadiki (1-3).

Le match vu par Axel Smeets, coach de brainois B : « Ce n’était pas du tout un mauvais match de notre part, malgré le score un peu lourd. On a eu beaucoup d’occasions également. Le match se joue sur le dernier geste. On a manqué d’efficacité. L’équipe est jeune, mais même à dix contre onze, on a créé du beau jeu. Un peu de regret ce dimanche, mais on a fait une belle prestation face à une équipe au sommet de la division. »

Le match vu par Dorian Nizot, coach de Saintoise : « On est tombé face à une jeune équipe, avec beaucoup de fougue. On savait qu’on allait avoir des espaces car ils allaient se projeter vers l’avant. On est parvenu à mener 0-2 à la mi-temps avec deux très beaux buts. Braine a réduit rapidement l’écart, mais on a pu profiter de l’exclusion pour faire le break. On a bien géré la fin de rencontre. On a touché sept fois les montants au cours du match. Notre expérience a permis de gagner la rencontre. »

Villers La Ville – Rebecquoise B 0-1

Le but : 87e Janssen.

Le match vu par Frederic Balan, coach de Villers : « C’était une belle rencontre entre deux équipes qui ont tenté de jouer au football. Il n’a pas manqué grand chose pour remporter le match. On encaisse à trois minutes de la fin sur une grosse erreur d’arbitrage. La fin de rencontre était particulière. C’est difficile de perdre de cette manière. Je suis content de la mentalité affichée par mes joueurs. C’était une belle prestation collective malgré la défaite »

Le match vu par Francesco Marrella, coach de Rebecq B : « Le match était équilibré, on a fait jeu égal avec Villers. On avait dit qu’on allait jouer pleinement notre chance. On ne voulait pas regarder le classement avant le match. On a eu la maitrise du ballon durant la rencontre. On touche le poteau, même si nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions. On n’a pas été mis en danger non plus. Avant le match, j’étais content avec un nul, mais la victoire n’est pas imméritée. Le collectif a été solide ce dimanche. »