Le romancier américain Russell Banks est mort à 82 ans des suites d’un cancer

C’est une autre grande romancière américaine, Joyce Carol Oates, peintre elle aussi d’une société malade de sa violence et de ses inégalités, qui a été l’une des premières à lui rendre hommage, en annonçant sur Twitter que son ami Russell Banks était «décédé paisiblement chez lui, dans le nord de l’Etat de New York».

«J’aimais Russell et j’ai adoré son immense talent et son coeur généreux. +Pourfendeur de nuages+ (était) son chef d’oeuvre, mais toute son oeuvre est exceptionnelle», a écrit sur Twitter l’auteure, qui a enseigné l’écriture comme Russell Banks à l’université de Princeton (New Jersey).