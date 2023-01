La déclaration d’un joueur de l’Union qui ne devrait pas plaire aux supporters anderlechtois: «Le premier club de Bruxelles? On peut dire ça, oui»

Les Saint-Gillois ont eu chaud. Mais ils avaient naturellement le sourire à la sortie du vestiaire. « Ce but qu’on a pris était comme un coup sur la tête car on savait qu’ils étaient dix », expliquait le milieu de terrain saint-gillois Senne Lynen. « Quand on a encaissé, j’ai eu peur qu’ils gagnent du temps, qu’ils arrêtent sans cesse le jeu. En tout cas, ce n’était pas « nécessaire » de prendre ce goal. Car tant qu’on restait à 0-0, on savait qu’on pouvait marquer le 0-1. Et que le match aurait alors été fini. »

Mais ce ne fut pas le cas et les Unionistes durent aller chercher des ressources au plus profond d’eux-mêmes. « Mais on a déjà fait quelques remontées cette année. Cela joue donc dans les têtes des adversaires qui savent que ce n’est jamais fini. »

Et c’est Senne Lynen en personne qui a sonné la révolte en délivrant un astucieux assist sur le but de Puertas, avant d’inscrire le second but sur une frappe déviée. « Mon but est touché deux fois », confirme le joueur belge. « Mais même s’il ne l’était pas, il partait de toute façon bien du côté droit. »

Et c’est un Lynen fier, comme tous les Unionistes, qui savourait cette sixième victoire de rang face à son voisin. « Si on est le premier club de Bruxelles ? Oui on peut dire ça. Il y a deux ou trois ans, on n’aurait jamais pu y croire. Chapeau à tout le club et les supporters, c’est énorme !