Pour Anderlecht, l’Union est un long cauchemar sans fin

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le départ de Felice Mazzù du parc Duden et… du parc Astrid n’y aura donc rien changé : l’Union est plus que jamais la bête noire d’Anderlecht depuis dix-huit mois et a signé, dimanche, son 6e succès d’affilée en championnat contre les Mauves. « 6/0, jeu, set et match », comme le résumait la banderole des supporters unionistes présents à l’ombre de saint Guidon.