Karel Geraerts après le succès de l’Union dans le derby bruxellois: «Le but d’Anderlecht nous a réveillés»

Et de six ! En menant ses troupes à une sixième victoire de rang face au prestigieux voisin anderlechtois au terme d’une rencontre plus disputée que prévue, même après l’exclusion prématurée de Moussa N’Diaye, Karel Geraerts s’est encore davantage inscrit dans l’histoire du club saint-gillois.

M. Geraerts, avez-vous à un moment donné douté de la possibilité de voir l’Union remporter un 6e succès de rang face à Anderlecht ?

Honnêtement, non. Bien sûr, la carte rouge (NDLR : de Moussa N’Diaye) a eu une influence énorme sur le déroulement du match parce qu’elle a forcé les joueurs anderlechtois à revoir leur copie. Le Sporting a démontré de très belles qualités d’organisation défensive mais ne s’est pas souvent montré dangereux. De notre côté, on a su rester calme, en continuant à les bousculer, certainement quand on a constaté qu’ils étaient fatigués après avoir dû courir énormément en infériorité numérique. Cela a fini par payer pour notre plus grand bonheur, aussi parce qu’à 1-1, on a senti que le match pouvait basculer, qu’on devait viser un nouveau succès.

Pourtant, vous avez encaissé les premiers. Avez-vous aussi le sentiment, comme l’a indiqué Teddy Teuma au micro d’Eleven, que ce but a agi comme un électrochoc qui a permis à certains de se réveiller ?

Sans doute qu’ils nous a réveillés, oui. À ce moment, je trouve qu’on n’était pas assez bons, qu’on jouait de manière trop lente. Ce but d’Anderlecht, on ne l’attendait pas à ce moment, il est un peu sorti de nulle part mais il nous a en quelque sorte forcés à continuer à produire des efforts, à repartir de l’avant. Une fois qu’on a égalisé, au terme d’un superbe but d’ailleurs, on a davantage montré de belles combinaisons, en trouvant plus efficacement, la profondeur. Durant ce match on a aussi changé à deux reprises de système, preuve que par moments, on doit et on sait s’adapter aux qualités de nos adversaires ou aux circonstances du match.

Certains réservistes ont marqué des points aussi, non ?