Insurrection à Brasilia: le président Lula condamne l’invasion de «vandales fascistes» à Brasilia

«Nous allons tous les retrouver et ils seront tous punis», a déclaré au sujet des bolsonaristes responsables de saccages Lula, investi président il y a seulement une semaine, depuis Araraquara, dans l’Etat de Sao Paulo (sud-est).

«Ce qu’ont fait ces vandales, ces fascistes fanatiques (...) est sans précédent dans l’histoire de notre pays. Ceux qui ont financé (ces manifestations) vont payer pour ces actes irresponsables et antidémocratiques», a insisté le chef de l’Etat.

Ce décret place l’ensemble des forces de l’ordre de Brasilia sous le contrôle d’une personne nommée par Lula, Ricardo Garcia Capelli, qui répond directement au président et peut employer «tout organe, civil ou militaire», pour le maintien de l’ordre.

Le palais présidentiel de Planalto, la Cour suprême et le Congrès à Brasilia ont été pris d’assaut dimanche par des centaines de partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro qui n’acceptent pas la défaite de ce dernier face à Lula.

Les policiers ont été totalement débordés et d’énormes dégâts sont à déplorer dans les bâtiments.

L’UE condamne

Des responsables de l’Union européenne ont condamné dimanche l’invasion par des centaines de partisans de l’ex-président brésilien d’extrême droite Jair Bolsonaro des institutions politiques à Brasilia, exprimant leur «soutien total» au président Luiz Inacio Lula da Silva.

Le président du Conseil européen Charles Michel a exprimé sur Twitter sa «condamnation absolue» de cet assaut contre le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême brésiliens, et son «soutien total au président Lula da Silva, démocratiquement élu par des millions de Brésiliens à l’issue d’élections équitables et libres».

Même soutien exprimé par le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, qui s’est dit «consterné» par les actes d’"extrémistes violents». «La démocratie brésilienne l’emportera sur la violence et l’extrémisme», a-t-il tweeté.