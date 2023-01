Sentiment mitigé pour Fabio Silva après la défaite face à l’Union: «Heureux mais pas à 100%»

Après cette sixième défaite de rang contre le voisin saint-gillois, il n’y avait qu’un seul sujet de conversation avec les joueurs : la carte rouge donnée à Moussa N’Diaye après dix minutes de jeu. « Elle est sévère », estime Amadou Diawara. « Je suis juste à côté de la phase et je pense que c’est vraiment sévère. Il met le bras et il y a contact mais l’exclusion, c’est trop. A d’autres moments du match, il y a eu des fautes qui méritaient une carte rouge. Cela a pesé sur le match. Cette exclusion conditionne tout. A onze contre onze, cela n’aurait pas été la même chose. » « Bien sûr que le vestiaire était énervé sur l’arbitre », renchérit Fabio Silva sans vouloir véritablement prendre position sur la phase de jeu.

Forcément, le moment-clé dans ce chaud derby bruxellois. « Il est très difficile de jouer en infériorité numérique », ajoute encore l’attaquant portugais. « On a essayé de rester compact et de limiter les espaces. On a réussi à marquer en premier mais, ensuite, ils sont revenus et ont eu de la réussite sur le deuxième but. »

Une nouvelle défaite pour les Mauves avec un élément positif dimanche : Fabio Silva a retrouvé le chemin des filets. Une première depuis le 20 octobre en championnat de Belgique. « Je suis heureux d’avoir marqué mais pas heureux à 100 % parce qu’on a perdu le match », indique encore le joueur prêté par Wolverhampton resté serein malgré son mutisme. « Je ne stressais pas parce que je ne marquais pas. Si vous marquiez à tous les matches, le football deviendrait fou. Parfois, vous marquez souvent, parfois moins. C’est le football. Après, c’est bon pour toute l’équipe que je parvienne à marquer. Maintenant, si ce n’est pas moi mais quelqu’un d’autre qui marque, je suis heureux aussi. Parce que je sais que je peux aussi aider l’équipe par mes courses et mon travail. »