Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

1. « Deila moins enthousiaste »

« Une fois de plus, le Standard a déçu face à Saint-Trond. Il a eu le mérite d’arracher l’égalisation en fin de match mais, offensivement, ça reste très pauvre, comme déjà à Gand fin décembre. D’ailleurs, l’égalisation survient sur son seul tir cadré ! J’ai vu la sortie de Ronny Deila sur le manque d’argent pour se renforcer. Il n’y est pas allé par quatre chemins ! D’une manière générale, je le trouve moins enthousiaste qu’au début, dans ses interviews. Il a compris que l’ambition est actuellement limitée et se résume au Top 8, ce qui serait déjà une réussite pour lui. Mais, dans ce contexte, je ne comprends vraiment pas pourquoi il ne donne pas plus de crédit à Çanak, qui est insouciant, ne calcule pas et a, tout simplement, énormément de talent. Le titulariser, ce serait tout bénéfice pour lui et pour le collectif… »