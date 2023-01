L’interview que toute l’Angleterre a regardé: le Prince Harry se confie sans filtre, «oui j’ai pris de la cocaïne et des champignons hallucinogènes»

Pourquoi ce livre ? « Mon histoire a toujours été racontée par les autres, de manière déformée », commence Harry. On comprend que pour lui, ce livre très intime est avant tout cathartique. C‘est lui qui le dit. « Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer : voilà la devise de la monarchie anglaise. Mais c’est juste une devise. Il y a en réalité beaucoup à dire, à expliquer, et beaucoup de motifs pour se plaindre. (…) Aujourd’hui, j’ai besoin de raconter ma version des faits. On n’a jamais entendu qu’une seule version de mon histoire, celle racontée par les tabloïds. Voici l’autre version, la mienne ».

Il parle aussi beaucoup de son père. « Je l’aimerais toujours ». « J’aime mon père, j’aime mon frère. Je ne veux pas leur faire du mal. Mais je veux une famille, pas une institution ». Il regrette que certains membres de sa famille ont essayé de se refaire une image – de redorer leur blason – au détriment de la sienne et de sa famille. « Mon intérêt a été trop souvent sacrifié au nom de l’intérêt de ma famille. J’aimerais qu’on se réconcilie. J’aimerais bien que mon père et mon frère fassent leur retour dans ma vie. Mais certains membres de la famille royale ne veulent pas de cela. Pire, certains sont complices des tabloïds, qui mettent de l’huile sur le feu, qui veulent qu’on continue à se détester ».

Redoutable rivalité

Par rapport à son frère, il dit éprouver de l’amour. Mais il pense que son frère n’a jamais vraiment cherché à le connaître. Il évoque une rivalité redoutable. Rivalité entretenue par la presse people anglaise. Et qui ne concerne pas que William et lui, mais aussi Kate et Meghan. La première est-elle vraiment jalouse de la seconde ? La presse britannique a créé et entretenu une réelle compétition entre les deux femmes. Meghan VS Kate. « Difficile de ne pas y prêter attention », confie Harry.

« Toute cette histoire est incroyablement triste. Déchirante. (…) J’espère que mon frère et mon père liront le livre, mais je pense qu’ils ne le feront pas. Aux funérailles de ma grand-mère, on aurait eu la possibilité de renouer. Mais cela n’a pas été le cas ».

Dans cette interview confession, la presse anglaise – souvent redoutable avec la famille royale, et en particulier avec Harry Et Meghan – en prend pour son grade. « Le niveau de fuites organisées par certains membres de la famille royale pendant 10 ans fait que je me suis autorisé à révéler des choses moi-même dans ce livre. Ma famille a été « complice » de la douleur que ma femme et moi avons ressentie. (…) Les paparazzis, la presse tabloïd anglaise… cela ne facilite pas les choses. On a écrit des choses fausses sur moi et sa femme. (…) Qu’on dise des conneries sur moi tous les jours, ce n’est rien. Mais si ça affecte ma femme ou mes enfants, ce n’est pas la même chose. C’est aussi une des raisons pour lesquelles on a déménagé en Californie. (…) Le silence de la monarchie sur certaines histoires qui sont sorties, de purs mensonges, c’est difficile à avaler. J’aurais espéré qu’on prenne ma défense. Mais non. Et quand je lis « des sources au Palais royal disent ceci ou cela », c’est dur à encaisser. Les noms ne sont pas donnés, mais j’ai ma petite idée ».