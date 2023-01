Début de semaine sous un temps variable: les prévisions météo du lundi 9 janvier

En haute Ardenne, les averses pourront adopter un caractère hivernal en fin de journée, même si la Flandre profitera d’une accalmie en cours de journée.

Les maxima se situeront entre 3°C en haute Ardenne et 9°C dans l’ouest et le vent soufflera jusqu’à 50 km/h sur les hauteurs de l’Ardenne et jusqu’à 60 ou 65 km/h à la Côte.