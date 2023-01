Le Pakistan menacé par une «misère extraordinaire» sans aide à la reconstruction

Le Pakistan est toujours sous le choc des crues de mousson sans précédent qui l’ont dévasté en août dernier et recouvraient à un moment un tiers de son territoire. Plus de 1.700 personnes ont péri et 33 millions d’autres ont été affectées.

«Les destructions provoquées par ces crues, la souffrance humaine, le coût économique (...) font réellement de ces inondations un évènement cataclysmique», juge Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), avant une conférence internationale sur le sujet lundi à Genève.