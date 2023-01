Folie totale en France: un homme s’introduit chez son ex-femme avec une hache, frappe ses deux fils à plusieurs reprises avant de mettre le feu à l’habitation

Alertés, les gendarmes sont arrivés quelques minutes plus tard. Dans un premier temps, avec le concours de deux personnes qui se trouvaient déjà sur place, ils ont évacué la femme et les enfants par une fenêtre du premier étage. À la suite de quoi les opérations de recherche ont immédiatement commencé, se poursuivant samedi, puis dimanche.

Vendredi soir, un peu avant minuit, un homme, âgé de 46 ans, sans emploi depuis de longs mois, s’est introduit dans la maison de son ex-compagne, située chemin de l’Église à Montreuil-sur-Barse. Comme le raconte l’Union , armé d’une hache (laquelle n’a pas encore été retrouvée), il a frappé à plusieurs reprises ses deux fils, des jumeaux de 11 ans, qui ont été grièvement blessés. En tentant de s’interposer, leur mère a également été blessée, mais plus légèrement. Avant de prendre la fuite, l’auteur a mis le feu à l’habitation (incendie qui n’a pas fait de gros dégâts extérieurs).

Embourbé dans un chemin

La nuit du drame, dans un périmètre de plusieurs kilomètres, les grands moyens sont déployés : une trentaine de gendarmes des compagnies de Troyes et Bar-sur-Aube, une quinzaine d’enquêteurs, des hommes du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie), deux équipes cynophiles et un hélicoptère.