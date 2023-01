Laurent suspecté d’avoir commis l’horreur en France: «Il m’a dit que ma mère l’avait quitté pour un autre», Carine a été retrouvée morte dans la cave de sa maison

Le soir même, Mélanie se déplace à Perles. « J’ai fouillé toutes les pièces de la maison, confie cette dernière. Laurent m’a laissé faire. Il est resté assis dans la cuisine. Il m’a dit que ma mère l’avait quitté pour un autre 8 mois plus tôt et qu’il l’avait vue la semaine dernière récupérer des affaires ». La fille de Carine Charpentier alerte la gendarmerie, qui se déplace le lendemain pour enfoncer la porte du 3 promenade des fleurs, vers 14 heures. Les militaires découvrent un corps dans un état de décomposition avancé à la cave, la seule pièce que Mélanie n’avait pas fouillée. Des analyses ADN devront le confirmer mais tout laisse à penser qu’il s’agit de Carine Charpentier, qui aurait dû avoir 49 ans le 9 décembre 2022. La date approximative du décès et les causes de la mort n’ont pas été divulguées par la justice.

L’histoire est racontée par nos confrères de l’Union . Mardi, à 17h25, Ludovic, un père de famille résidant à Perles a reçu un étrange message sur Messenger : « Bonsoir, vous habitez bien à Perles ? Je suis la fille de Carine, votre voisine. Je voudrais savoir si elle habite encore le village ». Cela faisait environ un an et demi que Ludovic n’avait pas vu Carine Charpentier, pourtant domiciliée dans une petite maison en pierre accolée à la sienne. Laurent L., le compagnon de Carine Charpentier depuis près de 10 ans, avait confié à ses voisins qu’elle l’avait quitté et qu’elle était partie s’installer chez sa fille Mélanie, née d’une précédente union.

À Perles, les voisins du couple sont sous le choc. Laurent était apprécié, en dépit de disputes bruyantes avec sa compagne, souvent sur fond d’alcool. Il est décrit comme serviable. « Il m’amenait travailler quand ma voiture était en panne, explique une voisine Ma mère allait boire le café chez lui. C’est incroyable, il nous a bernés ». « Quand il nous a dit que Carine était partie, en avril 2021, il a pleuré pendant plusieurs jours », se souvient le conjoint de cette même dame. « Il est resté le même. On se sent trahis », ajoutent Ludovic et sa compagne Céline. « On ne sait plus si on doit continuer à aimer comme on l’aimait ».

Carine Charpentier entretenait, elle, des relations plus difficiles avec les habitants de sa rue. Ces derniers dressent d’elle un portrait à l’opposé de celui dressé par d’anciens collègues de travail. Avant de connaître le chômage, de s’isoler socialement et de commencer à boire régulièrement avec son compagnon, elle avait travaillé en centre de loisirs, à Longueval, un village voisin, il y a une dizaine d’années. Son supérieur hiérarchique de l’époque parle d’une femme « compétente, dotée d’un bon contact avec les enfants ». « C’était une fille joyeuse. Toujours prête à proposer des activités. Elle adorait la musique et jouait du djembé », se remémore Cathy Kaiser, qui a travaillé avec elle pendant plusieurs années, sans garder le contact.