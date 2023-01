Attention à votre permis de conduire: ce détail peut vous coûter jusqu’à 16.000 euros

Les conducteurs ne sont pas notifiés de ce changement et doivent le faire eux-mêmes : « Il est et reste de la responsabilité de chaque conducteur d’avoir un permis de conduire valable » pour Georges Gilkinet, ministre de la mobilité à nos confrères de Gazet van Antwerpen.

« Les forces de l’ordre donnent un p.-v. d’avertissement plutôt qu’une verbalisation. Un défaut de permis est passible du tribunal de police avec une possible déchéance du droit de conduire et une solide amende. Mais ici, le permis existe. Le problème est uniquement administratif », commente Benoît Godart de l’Institut Vias.

La période 2024-2026 concernera près de 2 millions de conducteurs

De plus en plus de Belges seront confrontés à ces renouvellements dans les prochaines années. « Nous avons émis 509.135 permis en 2014, 661.266 en 2015 et 620.444 en 2016 », chiffre Charlotte Van den Branden, porte-parole du SPF Mobilité. La période 2024-2026 concernera donc près de 2 millions de conducteurs. En 2027, ce sera 573.324 et 513.171 en 2028.