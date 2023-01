Catastrophe au Shopping Cora Rocourt: une partie du toit s’effondre, plusieurs commerces sont fermés! (photos et vidéo)

Le SSSP, le cabinet du bourgmestre et le personnel de sécurité du Cora se sont réunis ce lundi matin afin d’évaluer la situation et la stabilité de la structure de cette partie du bâtiment, a encore précisé la police.

Vers 23h15 ce dimanche, la police et les pompiers se sont rendus à Rocourt, sur le site du Shopping Cora, nous indique ce lundi matin la zone de police de Liège. « Une partie du toit de l’aile ouest de la galerie commerçante, côté rue des Français, s’est effondrée sous le poids d’une grande quantité d’eau accumulée sur le toit. La galerie est inondée et les dégâts sont très importants. »

Si, dans un premier temps, l’ensemble de la galerie et le supermarché étaient annoncés entièrement fermés, la « majorité des commerces », dont le supermarché, sont finalement ouverts ce lundi matin, annonce Cora. Seule l’aide ‘ouest’ est donc actuellement fermée : juste après le magasin ‘Brice’ (ouvert) jusqu’au ‘H&M’, ainsi que depuis ‘Courir’ (ouvert) jusqu’à ‘Nike’. Le centre commercial est accessible via l’entrée principale et les entrées du côté du Lunch Garden.