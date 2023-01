La colère gronde sur YouTube: «C’est ridicule, un simple «Oh merde» suffit…» (vidéo)

C’est au travers de la dernière vidéo de Squeezie que l’information a remonté aux yeux du monde. Pour sa première de l’année, le créateur français avait décidé de miser sur un concept fort avec un nouvel épisode de sa série « Qui est l’imposteur ? ». Vald et Naza étaient les invités pour l’accompagner. Si les internautes ont apprécié les 43 minutes de contenu, un détail les a légèrement embêtés : une censure totale à la moindre injure.

Choix volontaire de Squeezie et son équipe ? Pas vraiment. En réalité, le YouTubeur s’adapte aux nouvelles règles très contraignantes de la plateforme comme l’a bien expliqué Terracid sur Twitter. Le créateur de contenus a en effet expliqué que YouTube avait décidé de durcir sa règle liée aux injures. Sans censure des gros mots, la vidéo est tout simplement démonétisée. Et ce n’est pas le pire. « C’est ridicule, la censure bousille la vidéo, et leur règle est rétroactive. Un simple « Oh merde » suffit à démonétiser », se plaint-il.