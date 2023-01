Unique dans la Marne, le cimetière animalier a rouvert ses portes

« Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon. » « Nous ne t’oublierons jamais. » « Merci pour tout l’amour que tu nous as donné. » Au cimetière animalier de Prosnes, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Reims, les sépultures de Panpan, Gigi et Junior sont décorées et ornées avec un soin particulier.

Comme le lapin et les deux chiens, tant aimés, une centaine d’animaux, chats, hamsters ou encore oiseaux, reposent ici en paix. Pépette, Titus, Pomponnette, Vicky, Gigi ou encore Voyou ont tous leur tombe. Beaucoup ont même droit à une stèle, comme le chat Hermès enterré avec Coco le Mainate.