«Mayfair Witches»: que vaut cette adaptation en série d’un autre roman d’Anne Rice, déjà responsable d’«Entretien avec un vampire»?

Quatre mois après avoir lancé la série « Entretien avec le vampire », adaptation des « Vampire Chronicles » de Anne Rice, la chaîne américaine AMC et son service de streaming AMC + ont lâché ce dimanche 8 janvier « Mayfair Witches » (« Les Sorcières Mayfair ») une nouvelle série tirée de l’œuvre de la célèbre romancière, qui nous a quittés le 21 décembre 2021 à 80 ans. Cette nouveauté, c’est « Mayfair Witches » (« Les Sorcières Mayfair »), version « écran » de « The Witching Hour » (« Le Lien Maléfique »), premier livre de la trilogie « Lives of the Mayfair Witches », paru en 1990. Son action à San Francisco, où la jeune neurochirurgienne Rowan Fielding commence à réaliser qu’elle a l’horrible pouvoir, quand elle est contrariée, de faire mourir des gens rien qu’avec la pensée. Ça se passe avec un médecin qui succombe à une attaque cérébrale sous ses yeux. Et elle confie à sa mère que ça s’était déjà passé, des années auparavant, avec une condisciple de l’école.

Sa mère, justement… Elena dite Ellie, jouée par Erica Gimpel (l’inoubliable Coco de la série « Fame »), n’est pas sa maman biologique. Elle l’a adoptée, et parce qu’elle est en train de mourir d’un cancer, elle se démène pour connaître la véritable identité des vrais parents de sa fille. Laquelle ne tarde pas à découvrir, d’abord, qu’elle est liée à une certaine Deirdre Mayfair, incarnée par Annabel Gish (« Sons of Anarchy », notamment). Des années auparavant, celle-ci vivait à La Nouvelle Orléans dans une maison majestueuse. Pour l’anecdote, c’est celle d’Anne Rice, consultante et productrice exécutive de la série, qui a été utilisée. Deirdre a perdu la tête quand on lui a arraché sa fille à sa naissance. Et comme tous les autres Mayfair, elle est épiée par l’énigmatique Cyprien Grieve (Tongayi Chirisa).