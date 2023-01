Les vacances en Jamaïque s’achèvent brutalement: Sean, 33 ans, se tenait au bord de la piscine quand tout a basculé, les autorités parlent d’un «tueur à gage»

Selon les médias locaux, des témoins racontent avoir entendu une explosion. La victime de 33 ans a été retrouvée avec des blessures par balles à la tête et au haut du corps. Sean a succombé de ses blessures en milieu hospitalier. Si les circonstances du meurtre sont encore floues, un sous-commissaire de la police jamaïcaine parle d’un « tueur à gage ».

« D’après des informations crédibles reçues, Sean Patterson est bien connu des autorités britanniques et a un casier judiciaire chargé pour un certain nombre d’infractions, notamment les stupéfiants, la violence et les armes à feu. Notre enquête jusqu’à présent a émis l’hypothèse que le meurtre était un meurtre à contrat émanant de la Grande-Bretagne », indique-t-il, ajoutant qu’« il n’y a aucune preuve que Patterson ait été volé ou ait un lien avec la Jamaïque ».