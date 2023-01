«Il y a des difficultés dans la vie»: en larmes, Jeff Panacloc annonce être séparé de la mère de ses enfants sur France 2 (vidéo)

Ce 8 janvier, Jeff Panacloc était l’invité de Frédéric Lopez dans « Un dimanche à la campagne » sur France 2, aux côtés de Joyce Jonathan et Salvatore Adamo. Le ventriloque, vu dans le jury de « Mask Singer » sur TF1, a expliqué avoir rompu avec sa compagne, Charlotte de Hugo, la mère de ses enfants.

« Je pleurais déjà il y a dix ans en ayant l’impression d’avoir fait quelque chose de dingue. Et en fait, on continue à avancer, il y a des difficultés dans la vie. Tu grandis, on a des enfants… Je me suis séparé de la mère de mes enfants. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans ma vie. Et quand on se retrouve sur scène, tout cela n’existe pas. Je me dis qu’en fait, on a tous les mêmes problèmes. On a tous nos vies à nous », confie-t-il.