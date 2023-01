Cinq cérémonies de mariage gratuites à Schaerbeek pour la Saint-Valentin

vendredi et le samedi, mais les cinq premiers couples chanceux qui s’inscrivent auprès du service de l’État Civil bénéficieront d’une cérémonie de mariage gratuite le mardi 14 février

2023. En ce jour la commune prévoit une touche spéciale pour les tourtereaux et leurs invités.

Info et inscription

Le 14 février 2023, un maximum de cinq mariages pourront être célébrés dans la commune. Les personnes qui s’inscriront le plus tôt possible via etatcivil@1030.be feront partie des heureux élus.