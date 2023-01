Procès des attentats de Bruxelles: l’avocat de M. Bayingana Muhirwa conteste les fouilles à nu, «il a un casier judiciaire totalement vierge»

Jeudi déjà, l’analyse de risques de l’accusé Hervé Bayingana Muhirwa avait laissé perplexe, le document le présentant comme récidiviste. «Mon client a un casier judiciaire totalement vierge et cela a été confirmé par le parquet fédéral», a souligné lundi matin Me Lurquin, faisant référence à l’acte d’accusation qui ne mentionne pas de précédente condamnation pour M. Bayingana Muhirwa.

Selon Me Vincent Lurquin, la police a inscrit, dans ses justifications pour la fouille à nu avec génuflexions d’Hervé Bayingana Muhirwa, que l’accusé dans le procès des attentats de Bruxelles avait été condamné à 20 ans d’emprisonnement lors du procès des attentats de Paris. Or, son client ne faisait pas partie des accusés lors de ce procès, s’est-il offusqué lundi matin, à la reprise devant la cour d’assises de Bruxelles du procès des attentats du 22 mars 2016.

« Rien n’a changé »

Le co-accusé a confirmé à la présidente de la cour, Laurence Massart, qu’il subissait encore des fouilles à nu accompagnées de génuflexion, tout comme les autres accusés détenus. «Rien n’a changé» depuis que le juge des référés a interdit fin décembre ce type de fouilles à nu systématiques sans justification, a lancé Me Lurquin. Or, ces justifications sont bancales, selon le pénaliste. La police a légitimé ce procédé par la condamnation pour tentative de meurtre d’Hervé Bayingana Muhirwa à Paris. «Mais mon client n’a aucune condamnation, son casier judiciaire est vierge. Et le parquet fédéral l’a confirmé. De qui se moque-t-on?"