«Berlin 56 – 59 – 63»: focus sur la jeunesse allemande complexe d’après Seconde Guerre mondiale

Déjà diffusée sur Arte, la série « Berlin 56 » et ses deux suites (59 et 63) se présente comme une trilogie sur la jeunesse allemande complexe d’après la Seconde Guerre mondiale.

On y suit l’histoire des Schöllack, où la mère et ses trois filles font face au nouveau monde dans lequel elles doivent trouver leur place. Propriétaire d’une prestigieuse école de danse, la matriarche, une conservatrice dans l’âme en quête de respectabilité, se donne pour mission ultime de marier ses descendantes à des gentlemen bien établis et de bonne famille. Formidable pour sa reconstitution de l’époque post-nazie, cette saga historique et féminine aborde des thématiques fortes telles que le conflit générationnel, le poids d’une société patriarcale, la place et l’émancipation des femmes…